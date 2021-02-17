Закон о детях-безбилетников принят в окончательном чтении. Высаживать из транспорта юных пассажиров до 16 лет запрещено

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям и кондукторам высаживать безбилетных детей из автобусов, троллейбусов и трамваев.

Согласно принятому закону, пассажир без билета, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Однако прямо указано, что это требование не распространяется на детей в возрасте до шестнадцати лет, которые едут куда-то без сопровождения совершеннолетнего. Соответствующие изменения вносятся в Устав автомобильного транспорта и городскогo наземного электрического транспорта.