Запасы любви и оптимизма истощились. Наш регион потерял 13 позиций в рейтинге «Индекс любви»

Компания Brand Analytics опубликовала исследование «Индекс любви», в рамках которого изучила эмоциональное состояние жителей российских регионов. Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» среди восьмисот девяноста четырех миллионов публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в соцсетях.



«Несмотря на то, что 2020 год выдался очень непростым, индекс любви остался на прежнем уровне — 4,7. Среди восьмисот тринадцатитысяч сообщений, которые были проанализированы в рамках исследования, 82,4% было о любви и только 17,6% носили негативный характер», — написано в результатах исследования.



Новосибирская область занимает шестьдесят девятое место в рейтинге регионов по индексу любви. В 2021 году регион упал в топе на тринадцать позиций. Томская область находится на семьдесят девятой позиции, Кемеровская — на шестидесятой, а Красноярский край – на сорок седьмой. Согласно данным социологического исследования, растеряли оптимизм на фоне пандемии люди в возрасте старше пятидесяти пяти лет и молодежь.