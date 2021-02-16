Федеральный бюджет социально поддержит Новосибирскую область. Государство дополните выделит более 8,5 млрд рублей

В этом году увеличится объем финансирования государственных мер поддержки семей с детьми и вносятся дополнения в программу в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Соответствующие изменения в областную государственную программу были одобрены на заседании Правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

О вносимых изменениях в программу «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» доложил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. В программу внесен еще один исполнитель – региональный минстрой, который будет отвечать за строительство для детей-сирот жилых помещений, предоставляемых по договорам специализированного найма. На данные цели в 2021 году предполагается выделение средств в размере 148,2 млн рублей.

Общий объем финансирования программы увеличен на 8,6 млрд рублей, в том числе 136,1 млн рублей выделено из областного бюджета и 8,56 млрд – из федерального. Основной объем финансирования направлен на выплату ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет.