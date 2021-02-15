Не все СИЗы защищают – некоторые приносят вред

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об опасности тканевых масок. Эксперт отметил, что в отличие от медицинских, они не несут никакой защиты от коронавируса и, более того, могут стать причиной воспаления кожи лица и изменения носоглотки. По словам господина Тимакова, подобные маски не фильтруют воздух так, как это делают специальные медицинские. «Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет», — сказал он и добавил, что неопреновые маски тоже могут даже накапливать и задерживать в себе частицы вируса.