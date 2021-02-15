Сбережения уйдут на свадьбу. В среднем новосибирцы потратят на «главное событие» 143 тысячи рублей

Жители Новосибирска оценили стоимость свадьбы в сто сорок три тысячи рублей. Пять процентов новосибирцев намерены до конца года вступить в брак, либо не исключают такой возможности в 2021-м, выяснили компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

Жителям сибирского мегаполиса матримониальное событие обойдется дешевле, чем в среднем по России. Жители страны считают, что в среднем им нужно сто восемьдесят восемь тысяч. По мнению четверти россиян, залог успешной свадебной церемонии - красивое платье невесты. Двадцать четыре процента респондентов уверены, что важнейшие элементы праздника — ресторан, еда и свадебный торт; семь процентов — музыкальное сопровождение. Остальные участники опроса считают, что успех свадьбы определяют «достойные» обручальные кольца и ведущий (по шесть процентов), большое количество гостей (четыре процента), лимузин и свадебное путешествие (по два процента).