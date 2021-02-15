Однушка в ипотеку? Зарплаты может не хватить

Новосибирской семье, решившей взять жилье в ипотеку, нужно зарабатывать около ста тысяч рублей на двоих. Об этом сообщил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По словам эксперта, средний размер ипотечного кредита в России составляет порядка тридцати тысяч рублей. Если же семья из двух человек суммарно зарабатывает около ста тысяч рублей, то она может позволить себе приобрести «однушку» практически в любом городе страны.

Для комфортной выплаты ипотеки в Новосибирске исполнения каждый из членов семьи общества должен получать доход в диапазоне сорок две-пятьдесят шесть тысяч рублей. Чуть больше надо зарабатывать в Казани – пятьдесят одна-шестьдесят восемь тысяч, зато в Краснодаре планка заметно ниже – от двадцати шести до тридцати четырех тысяч рублей. Ожидаемо бьет рекорды Москва, где минимальный доход семьи, взявшей ипотеку, – сто двадцать-сто шестьдесят тысяч рублей ежемесячно.