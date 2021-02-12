Ехать в суд не нужно – просто включи компьютер

В скором времени россияне смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона или домашнего компьютера. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в ходе совещания президента Владимира Путина с судьями по итогам прошлого года. «С участием Верховного суда России ведется подготовка законодательных изменений, предусматривающих применение в судах системы веб-конференции, которая позволяет гражданам участвовать в судебных заседаниях с использованием личного компьютера», — заявил господин Лебедев. Он также добавил, что в судах принимаются все меры по минимизации бумажного документооборота.