Плохое самочувствие после вакцинации? Можно взять отгул и даже уйти на больничный

После вакцинации от коронавирусной инфекции могут возникнуть легкие побочные эффекты. Если человек чувствует себя неважно, он имеет право взять отгул или обратиться за больничным листом, рассказали в Министерстве труда. Возможность взять дополнительный отгул после вакцинации может быть предусмотрена корпоративной политикой мероприятии. Если руководство не столь чутко к нуждам своих сотрудников, то придется обратиться в медицинское учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности. Не стоит пренебрегать медицинской помощью, если побочный эффект сказывается сильнее, чем ожидалось, (например, если поднялась высокая температура). Несмотря на то, что высокая температура или аллергическая реакция – побочный эффект вакцинации, а не следствие болезни, больничный лист все равно откроют.