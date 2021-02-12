Людей по осени считают. Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре этого года

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с пандемией, постепенно уменьшается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.

Сентябрь этого года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи в наиболее безопасный период. Новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа, как на национальном, так и на международном уровне.

Ключевым критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

В Правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения на территории региона. Утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи, работа уже ведется. Однако с учетом новых сроков план мероприятий будет скорректирован.