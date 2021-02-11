Братьев меньших оставьте. Должников не будут разлучать с домашними животными

Госдума приняла в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс, запрещающие изымать домашних животных у должников. Законопроект подготовили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

На данный момент в кодексе предусмотрен список сельскохозяйственных животных, которых нельзя взыскивать по исполнительным документом. Законопроект предлагает дополнить перечень и указывает также животных, не использующихся в предпринимательской деятельности.

Господин Крашенников отметил, что при изъятии животных происходят негативные последствия и для них, и для должников, а Владимир Бурматов обратил внимание на данные статистики, в соответствии с которой восемьдесят три процента жителей страны считают питомцев членами своей семьи.



