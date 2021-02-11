Герои нашего времени: впервые в Новосибирске пройдет Фестиваль мужества

Фестиваль мужества, посвященный людям отважных профессий в самых разных сферах жизни – спасателям, спортсменам, военнослужащим и многим другим. Фестиваль организован Историческим парком «Россия – моя история», Новосибирской Региональной Федерацией Самбо, Региональным отделением Российского военно-исторического общества и Сибирским центром патриотического воспитания при поддержке Главного управления МЧС по Новосибирской области, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, православного военно-исторического клуба «Ковчег» и «Центром креативных индустрий».

Открытие фестиваля состоится 13 февраля в Историческом парке «Россия – моя история» в преддверии тридцать второй годовщины вывода войск из Афганистана. Для посетителей запланированы встречи с ветеранами боевых действий, показательные выступления самбистов и выставка специального военного оборудования, мастер-классы по радиосвязи. Для будущих защитников Отечества пройдут мастер-классы по безопасности в экстренных ситуациях, организованные профессиональными спасателями, а также занятия по работе с оптическими приборами наблюдения и разведки. Завершится фестиваль в День защитника Отечества – 23 февраля.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фото: архивы пресс-служб