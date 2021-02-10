Новосибирские автолюбители попали в топ самых вежливых водителей страны

Эксперты исследовательского агентства Zoom Market составили рейтинг российских городов по нарушению правил дорожного движения с точки зрения пешеходов. По результатам опроса новосибирские автомобилисты оказались в числе лидеров среди самых вежливых в стране: наш город занял двадцать шестую строчку из двадцати восьми возможных. Более учтивыми оказались только водители Казани (двадцать седьмое место) и Москвы (двадцать восьмое). Чаще всего правила дорожного движения, по мнению пешеходов, нарушают жители Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Рейтинг сформировали на основе четырех вопросов: «Скажите, автомобилисты в вашем городе часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам?», «Вас всегда пропускают автомобилисты на пешеходном переходе?», «Автомобилисты паркуются в специально отведенных для этого местах?» и «Какая по вашему мнению категория водителей чаще всего нарушает ПДД?».

По результатам исследования, шестьдесят четыре процента опрошенных считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. Категорией водителей, которые чаще всего нарушают ПДД, пешеходы назвали таксистов: об этом заявил шестьдесят один процент респондентов.