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Чтобы было больше добрых дел. Как новосибирскую молодежь мотивируют заниматься волонтерством

Областное правительство утвердило программу по развитию добровольческого движения.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук представил доклад об утверждении межведомственной программы развития волонтерства в регионе. В частности он подчеркнул, что программа принимается в целях разработки и реализации мер по развитию молодежной политики и вовлечения в добровольческую деятельность новосибирцев всех возрастов.

Волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию. Неравнодушие, перерастающее в активную позицию, дает возможность создавать каждому условия своей жизни, брать ответственность за других. Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников волонтерских инициатив. Программа будет реализовываться в течение следующих четырех лет.

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