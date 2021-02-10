Чтобы было больше добрых дел. Как новосибирскую молодежь мотивируют заниматься волонтерством

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук представил доклад об утверждении межведомственной программы развития волонтерства в регионе. В частности он подчеркнул, что программа принимается в целях разработки и реализации мер по развитию молодежной политики и вовлечения в добровольческую деятельность новосибирцев всех возрастов.

Волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию. Неравнодушие, перерастающее в активную позицию, дает возможность создавать каждому условия своей жизни, брать ответственность за других. Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников волонтерских инициатив. Программа будет реализовываться в течение следующих четырех лет.