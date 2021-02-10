От трех до семи: какие нововведения коснутся детских пособий в марте

В марте 2021-го изменится порядок начисления социальных выплат, а также закончится срок приёма заявлений на единоразовую детскую выплату. Напомним, с 1 февраля 2021 года все социальные выплаты выросли на 4,9 процента благодаря инфляции. Важно до 31 марта успеть подать заявление тем, кто еще не получает выплату. В противном случае материальная поддержка семье не будет оказана. В Пенсионном фонде России напоминают, что выплата положена всем российским семьям на детей до семи лет включительно. Отметим, что в случае если доход семьи изменится после того, как пособие уже будет назначено, до следующего дня рождения ребенка выплату родители получать будут.