Ребенка без билета не трожь! Из общественного транспорта запретят высаживать детей-безбилетников

Детей без билетов, которых не сопровождают родители или другие взрослые люди, будет запрещено высаживать из общественного транспорта. Соответствующие изменения внесут в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта, сообщили в пресс-службе «Единой России», инициатора поправок. «Партия в рамках своего проекта „Безопасные дороги“ подняла эту тему и договорилась с правительством, что оно внесет поправки в Госдуму, а ЕР берет на себя их принятие», — сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. После серии скандалов с высадкой детей-безбилетников из транспорта в морозную погоду в некоторых регионах в 2019-м и 2020 годy уже приняли запрещающие поправки. Теперь они будут действовать на всей территории России.