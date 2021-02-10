Новосибирский вирусолог прокомментировал спад пандемической статистики

Вирусолог, заведующий биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов подвёл итоги борьбы коронавирусом в формате получасовой видеолекции. По его мнению, ситуация становится понятной и даже прогнозируемой: научным сообществом накоплено много результатов по поводу свойств нового вируса и вызываемого им заболевания в части разработок вакцин и даже лекарств.

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН рассказывает: «Сейчас наметился устойчивый спад заболеваний — последние полтора месяца, он объясняется ростом коллективного иммунитета и тем, что количество бессимптомных людей оказалось намного больше, чем мы предполагали ранее. Официально вирусом переболело свыше ста миллионов человек, но спад нельзя объяснить коллективным иммунитетом такого числа людей. Это всего полтора процента населения. Скорее всего, вирусом переболело двадцать пять-тридцать процентов жителей, именно столько людей, по оценкам специалистов, имеют антитела».