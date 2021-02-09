Академики РАН считают, что пенсии нужно повысить до 22 тысяч рублей

Представители Российской академии наук предложили провести в стране несколько экономических реформ для преодоления последствий локдауна, вызванного коронавирусной пандемией. По мнению академиков, правительству страны необходимо «распечатать кубышку» — задействовать средства из Фонда национального благосостояния, а также золотовалютный резерв на повышение уровня жизни населения.

Среди перечня мер, предложенных учеными, – повышение минимального размера пенсий до двадцати двух тысяч рублей. Безработные, по мнению ученых, для достойной жизни должны получать пособие в двадцать-двадцать пять тысяч. Минимальный размер заработной платы в стране также следует установить на уровне двадцати тысяч. Свои предложения академики представили в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России». Реакция власти на подобные инициативы пока неизвестна.