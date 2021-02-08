Поблажки закончились. Неоплаченные услуги ЖКХ вновь оборачиваются штрафами

Штрафы за неуплату услуг ЖКХ возобновляются. Напомним, что в прошлом году из-за коронавирусной пандемии взимание штрафов было приостановлено. Эксперты считают, что управляющие компании будут рады возвращению штрафов, так как их отсутствие расслабило некоторых граждан.

С 1 января 2021 года прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ, и уже в феврале россиянам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь.