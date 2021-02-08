Зарплата для беременных. Женщинам в положении предложили ежемесячно платить по 20 тысяч

Беременным россиянкам предложили ежемесячно выделять сумму до двадцати тысяч рублей. С инициативой о подобных социальных выплатах выступили депутаты Госдумы Николай Земцов, Петр Толстой и Инга Юмашева. Согласно разрабатываемому законопроекту, женщины в положении получат сертификат, который даст право на выплаты в течение полутора лет. По словам авторов документа, данная мера призвана помочь россиянкам пережить сложный период беременности, а также сократить количество абортов. В целом же это позитивно скажется на демографических показателях в стране, уверены парламентарии.



«Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплатy ежемесячно этих денежныx средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период, — прокомментировал Николай Земцов. — Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта». Господин Земцов добавил, что необходимо показать, что нам эти дети нужны», с этой целью и разрабатывается данный законопроект.