Марк-Филипп, Франка-Эва и Даниэль-Александр. Двойные имена как модный тренд у новосибирцев

В новосибирском управлении ЗАГС рассказали, что у жителей нашего города не прижилась идея давать детям отчество по матери: Ольговичей, Екатериновичей и т.д. за прошедший год не зарегистрировано.

Зато у новосибирцев набирает популярность тренд «двойные имена». Например, мальчиков назвали Марк-Филипп, Даниэль-Александр, Петр-Адриан, Марк-Фридрих. Среди девочек есть Ева-Виктория, Дарина-Маргарита, Дарья-Анна, Мария-Мириам и Аврора-Стефания, Отмечены и совсем экзотических имена: Эмберли-Роуз, Азиза-Мирослава, Франка-Эва и Кофи-Амоако.