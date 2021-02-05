Почти на четыре процента снизилась смертность от онкологии в Новосибирской области

За прошедший год в нашем регионе число смертей от рака снизилось на 3,8%. По словам заместителя министра здравоохранения Елены Аксеновой, несмотря на то, что 2020 год был сложный, ни на один день в области не меняли маршрутизацию пациентов по онкологии, не прекращали работу спецотделения, реализовывали проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».



Как отметил главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров, в 2020 году смертность от новообразований в регионе в сравнении с 2019 годом снизилась на 3,8%. Также снизилась смертность в группе трудоспособного возраста.



В 2019 году на территории области открыли четыре центра амбулаторной онкологической помощи, оснастили три медицинских организации, основной профиль которых «онкология». В 2020 году открыли еще три центра амбулаторной онкологической помощи. Продолжают расширять онкодиспансер.

В приоритете специалистов – ранняя диагностика и повышение доступности онкологической помощи. Пациент при подозрении на онкологию должен в самые короткие сроки попасть либо в первичный онкокабинет, либо в центр амбулаторной онкологической помощи, а затем на консилиум в онкодиспансер. Также в регионе по предварительной записи возобновили прохождение диспансеризации и плановых профосмотров.