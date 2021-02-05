Суперсила вакцинации: сколько сохраняется иммунитет против COVID-19 после прививки

Иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», который разработали в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет сохраняться в течение года. «Мы рассчитываем, что иммунитет будет сохраняться в течение года», — сообщила исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Масштабный выпуск препарата планируется в феврале 2021 года. Информацию подтвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.