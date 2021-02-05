Будем работать четыре дня в неделю. С этим сценарием согласны более 50% новосибирцев

Переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживает пятьдесят один процент новосибирцев, при этом тридцать процентов населения региона категорически против подобной концепции. Почти семьдесят процентов опрощенных уверены, что при сокращении недели они все равно смогут должным образом выполнять свои обязанности. А восемнадцать процентов новосибирцев считают, что все-таки станут работать менее качественно. Такие результаты были получены в ходе опроса SuperJob.

Участники опроса заявили, что третий выходной день они планируют потратить на семью (тридцать два процента), подработку и отдых (по восемнадцать процентов). Стоит отметить, что четырехдневную рабочую неделю уже внедрили четыре процента опрошенных российских компаний.