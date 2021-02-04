Проводы зимы будут скромными. Масленица пройдет без массовых гуляний с символичным сжиганием чучела

В этом году в Новосибирске отменяются массовые уличные гулянья в честь Масленицы. Причина — ограничительные противоковидные меры. Однако, как сообщили в мэрии города, желающие смогут посетить праздничный концерт.

«Из-за действующих ограничительных мер, связанных с коронавирусом, массовые масленичные гулянья муниципальными учреждениями культуры Новосибирска на уличных площадках не запланированы», — прокомментировали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Для поднятия праздничного настроения новосибирцам предлагают сходить на концерт, который устраивает в честь Масленицы «Городская дирекция творческих программ». Он пройдет в последний день масленичной недели, 14 марта, в большом зале концертного комплекса имени Маяковского.