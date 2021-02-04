Больше денег для будущего нации. Как добиться повышенных пособий на детей от трех до семи лет?

Повышенные выплаты и пособия на детей от трех до семи лет семьи получат после подачи заявления — с 1 апреля. После того как заявление одобрят, будет сделан перерасчет за все месяцы с начала 2021 года, а до этого срока выплаты будут составлять пятьдесят процентов от прожиточного минимума на ребенка.

Для получения двойных пособий родители/опекуны могут подать заявление онлайн — через портал госуслуг. В заявлении необходимо указать доходы на каждого члена семьи. Предварительно придет ответ, положено ли вам повышенное пособие. Кроме того, в заявлении необходимо указать реквизиты карты для перевода денег.