По крайней мере 60 тысяч. Именно столько должен зарабатывать новосибирец, чтобы выплачивать ипотеку

Жителям Новосибирской области необходимо ежемесячно получать 60,1 тысячи рублей, для того чтобы более-менее комфортно выплачивать среднюю ипотеку. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. За год этот показатель немного уменьшился — на один процент. По величине рекомендованного дохода Новосибирская область сейчас находится на четырнадцатом месте среди всех восьмидесяти пяти регионов России. Средний размер необходимого дохода по стране составил чуть более семидесяти тысяч рублей. На первом месте «рейтинга» ожидаемо оказалась Москва с 149,8 тысячи рублей рекомендованного дохода, затем идут Подмосковье (113,1 тысячи), Санкт-Петербург (92,1 тысячи), Приморский (82,9 тысячи) и Хабаровский края (80,1 тысячи рублей).

Если обратить внимание на соседей Новосибирской области, то для комфортной выплаты ипотечного кредита могут получать меньше: жителям Алтайского края достаточно зарабатывать 47,7 тысячи рублей в месяц, Кемеровской области — 51,5 тысячи, Омской области — 55,5 тысячи рублей.