Не нашел подходящую вакансию — открыл собственное дело. В 2020 году почти тысяча безработных новосибирцев открыла свой бизнес

Девятьсот сорок пять безработных новосибирцев открыли собственное дело при поддержке властей в 2020-м году, сообщает пресс-служба правительства региона. На эти цели им предоставили единовременную финансовую помощь из бюджета области в рамках госпрограммы региона «Содействие занятости населения».

Новосибирцы, которые стоят на учете по безработице, могут открыть собственное дело. В прошлом году консультации социалистов центра занятости в данном направлении получили более 4,5 тысячи человек. Сначала человеку необходимо пройти тестирование, чтобы выявить способности и готовность к организации бизнеса. Затем новосибирцу нужно посещать обучающий курс. Там специалисты рассказывают о методике разработки бизнес-проектов. Заключительный этап – защита бизнес-проекта. После этого гражданин может получить единовременную финансовую помощь. Так, до пятнадцать тысяч рублей выделяют на подготовку документов и регистрацию, восемьдесят две тысячи рублей – на реализацию проекта.

В 2020-м году финансовую помощь получили семьсот сорок девять человек, а собственное дело открыла почти тысяча безработных новосибирцев. Самыми популярными направлениями при открытии бизнеса стали сельское хозяйство, предоставление бытовых и автотранспортных услуг.