Чтобы есть за двоих. Будущим мамам планируют выдавать деньги на покупку продуктов

Минпромторг предлагает перечислять деньги некоторым категориям россиян специально на покупку продуктов. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил доклад об этом вопросе в правительство. В докладе перечислены меры, которые, по мнению ведомства, помогут оказать поддержку наиболее нуждающимся слоям населения. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. В частности, денежные перечисления рассчитаны на беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в интернатах и больницах.