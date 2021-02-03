Как вакцинация от ковида влияет на онкологических больных?

Часть пациентов с онкологией уже прошли вакцинацию от COVID-19. Что стало с их состоянием, рассказал главный онколог региона Вадим Захаров. «Было сомнение, не ускорит ли прививка течение заболевания, не замедлит ли выработку антител, так как у наших пациентов иммунитет в депрессии. Я отношусь к вакцинации позитивно. Наши пациенты — это особо уязвимая группа в период пандемии, заболевание у них протекает более агрессивно. Некоторые уже перенесли инъекцию. На состоянии здоровья не отразилось», — сообщил господин Захаров. Также он отметил, в случае с больными раком прививка делается в стадии ремиссии или между курсами лечения под контролем лечащего врача.