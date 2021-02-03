Есть где прививаться. Для новосибирцев работают 63 пункта вакцинации от COVID-19

В настоящее время для жителей Новосибирской области работают шестьдесят три прививочных пункта. Власти постепенно увеличивают количество мест, где можно пройти вакцинацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В Новосибирске работают двадцать семь пунктов, в районах области — тридцать шесть. Поставить вакцину пациенты могут в каждой из пятидесяти девяти взрослых поликлиник в регионе. Сейчас они составляют списки желающих пройти вакцинацию. Их пригласят на процедуру иммунизации после того, как поступит необходимое количество доз препарата. Приоритет на вакцинацию по-прежнему имеют желающие учителя, медики, работники социальных служб, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше шестидесяти пяти лет.