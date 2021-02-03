Всем детям, родившимся до 31 марта 2021-го, раздадут по пять тысяч

Всем семьям, где родится ребенок до 31 марта 2021, положена ежемесячная выплата в размере – пять тысяч рублей на каждого из детей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России. Таким семьям необходимо успеть подать заявление на детские выплаты до конца марта. Сделать это можно через портал госуслуг или через региональное отделение ПФР. Напомним, что если ребенок родился после 1 июля 2020 года, семье следует подать заявление самостоятельно в Пенсионный фонд до 31 марта этого года. В заявлении необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета. В настоящий момент выплаты получают родители, опекуны и попечители на детей до семи лет включительно.