Когда жизнь становится трудной – пора на каникулы. Законопроект о кредитных каникулах скоро будет внесен в Государственную Думу

Заемщикам предлагается давать возможность уходить на кредитные каникулы в сложных жизненных обстоятельствах. Законопроект об этом готовится и скоро будет внесен в Госдуму, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мы сейчас готовим законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах кредитные каникулы получать не только в пандемический период, но в любой период времени. Но для этого должны быть определенные объективные условия, — подчеркнул господин Аксаков. — Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную думу». По ипотеке подобный закон был принят еще в мае 2019-го. Тогда президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной ситуации заемщиков.