Жизнь без маски на лице возможна? Глава Роспотребнадзора допустила отказ от масок в наступившем году

В 2021 году россияне, возможно, смогут отказаться от ношения медицинских масок для профилактики коронавируса — такая надежда есть. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся». Кроме того, госпожа Попова отметила, что иммунитет к коронавирусу есть в среднем у двадцати-двадцати пяти процентов россиян. Напомним, что всеобщий масочный режим начал действовать в России с октября прошлого года. Маску обязательно надевать при входе в лифт, общественный транспорт, такси, а также при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более пятидесяти человек.