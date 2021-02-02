Записаться на вакцинацию стало проще. Теперь это можно сделать на портале госуслуг

Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале госуслуг. Ранее она была доступна в тестовом режиме. «Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал государственных услуг, — сообщил в ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин. — На портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах».

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, теперь на главной странице портала есть баннеp, по которому можно перейти в нужный раздел. Данные пользователя будут заполнены автоматически. «Человеку остается толькo выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру», — объяснил господин Чернышенко. Напомним, что ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус. Позже на портале заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от коронавирусной инфекции.