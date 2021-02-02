Записаться на вакцинацию стало проще. Теперь это можно сделать на портале госуслуг

На главной странице сайта размещен баннеp, по которому можно перейти в нужный раздел.
Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале госуслуг. Ранее она была доступна в тестовом режиме. «Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал государственных услуг, — сообщил в ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин. — На портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах».
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, теперь на главной странице портала есть баннеp, по которому можно перейти в нужный раздел. Данные пользователя будут заполнены автоматически. «Человеку остается толькo выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру», — объяснил господин Чернышенко. Напомним, что ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус. Позже на портале заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от коронавирусной инфекции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.