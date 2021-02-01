Тактильный контакт с литературой. В библиотеках снова можно трогать книги

Коронавирусные ограничения продолжают постепенно снимать. Новосибирские читатели вновь могут трогать книги в библиотеках, однако только в перчатках. Об этом сообщается на сайте областной библиотеки. Приказ об отмене ограничений подписал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Теперь читатели могут посещать залы обслуживания, самостоятельно брать книги для домашнего чтения или в читальном зале. При этом необходимость соблюдать противоэпидемиологические меры остается — это масочный режим и социальная дистанция.

«Пожалуйста, не забывайте при посещении библиотеки использовать маски – это обязательное условие, — говорится в сообщении библиотеки. — Для вашей безопасности на входе в библиотеку, возле каждой санитарной комнаты, каждого зала размещены санитайзеры». При этом есть уточнение: трогать книги можно только в перчатках. Одноразовые средства индивидуальной защиты выдает библиотека, так что приносить их с собой не нужно.