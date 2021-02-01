«Орленок» снова в деле. После долгой пандемической паузы новосибирских детей разрешили отправлять в оздоровительные лагеря

На заседании оперативного штаба 1 февраля глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов рассказал о возобновлении работы оздоровительных учреждений. «Первый лагерь открывается в конце февраля. Всего в этот период будет работать тринадцать лагерей. Это более шести тысяч ребятишек, – сообщил господин Щербатов. – Соответствующие мероприятия и предложения направили всем хозяйствующим субъектам, чтобы усилили контроль за формированием персонала, в том числе пищеблоков».

Глава Роспотребнадзора также отметил, что группа из двадцати новосибирских детей отправилась на прошлой неделе в знаменитый детский лагерь «Орленок»: «Все мероприятия совместно с министерством образования проведены были в полном объеме, в том числе дети были протестированы на коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные».