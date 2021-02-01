С 1 февраля вырастет пенсия, но не для всех. Ежемесячные выплаты проиндексируют федеральным льготникам

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) проиндексируют на 4,9%. Как сообщили в Отделении ПФР по Новосибирской области, в настоящее время получателями ЕДВ в Новосибирской области являются 223,2 тыс. граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию радиации, герои Советского Союза и России, герои Социалистического Труда и некоторые другие категории.

Кроме того, с 1 февраля вырастет размер доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам предприятий угольной промышленности. Доплата положена только работникам, имеющим необходимый стаж. На начало февраля 2021 года в нашем регионе доплату к пенсии получают 1 038 членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 258 работников организаций угольной промышленности. С 1 февраля средний размер доплаты у летчиков составит 12 475,83 рублей, а у шахтеров – 3 852,36 рублей. Данный размер доплаты летчики и шахтеры будут получать с 1 февраля по 30 апреля 2021 года, а в следующий раз ее пересмотрят с 1 мая, и так каждые три месяца.

