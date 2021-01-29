«Альтернативное инклюзивное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удаленная работа»: В НГТУ НЭТИ новосибирских инвалидов научат находить работу

Курс разработан в рамках социального проекта «Альтернативное инклюзивное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удаленная работа». Проект реализуется в Новосибирске с 2020 года при поддержке Фонда Президентских грантов.



Пройти курс совершенно бесплатно смогут студенты и выпускники из образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, имеющие инвалидность или ОВЗ. Всего планируется не менее 50 слушателей.



Программа образовательного курса включает видеолекции, практические задания, методические материалы, в ходе работы с которыми участники приобретут новые знания и умения в сфере самозанятости, фриланса, финансовой грамотности и тайм-менеджмента.



Авторами курса подготовлены уникальные видеокейсы по развитию softskills, креативных и коммуникативных навыков, наличие которых необходимо для начала трудовой карьеры в режиме удаленной работы. Отдельное внимание будет уделено развитию проектных компетенций, а также вопросам самопрезентации и «упаковки» собственного продукта. Своим опытом с участниками поделятся действующие предприниматели и фрилансеры.

Разработчиком курса выступили МОО «Социальное партнерство» совместно с Институтом социальных технологий НГТУ НЭТИ, а также специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов НГТУ НЭТИ. Все обучающие материалы подготовлены с учетом принципов универсального дизайна, что позволит освоить курс молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Этот курс является результатом работы коллектива единомышленников, которые подготовили практическое руководство, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, молодым людям, выпускникам вузов, колледжей реализовать профессиональный потенциал в условиях изменений глобального рынка», — прокомментировала программу курса Валерия Викторовна Дегтярева, заместитель директора РУМЦ НГТУ НЭТИ.



Подать заявку на участие можно по ссылке. По окончании обучения участники получат сертификаты.



