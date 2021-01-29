Когда прививаться? Эксперты рассказали, сколько времени после выздоровления от ковида нужно ждать для вакцинации

По словам специалистов, тем, кто уже успешно преодолел болезнь, лучше повременить с прививкой по крайней мере на несколько месяцев. Представители Роспотребнадзора сообщили, что люди, переболевшие COVID-19, могут не торопиться на вакцинацию. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, оптимальный срок для получения прививки составляет девять месяцев с момента выздоровления. «Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию как минимум до осени. Абсолютно точно», — подчеркнул господин Горелов. Также он добавил, что хотя бы на две недели отложить прививку должны те, кто недавно переболел острой респираторной вирусной инфекцией.