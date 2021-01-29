Новосибирская молодежь – самая талантливая. По итогам Дельфийского рейтинга у нашего региона первое место

«Мы очень рады тому, что заняли лидирующие позиции во Всероссийском Дельфийском рейтинге. Впервые игры проходили в дистанционном формате, и поэтому победа наших ребят особая, - отметил и.о. министра культуры НСО Юрий Зимняков. - Теперь важно удержать заданный высокий уровень, и я верю, что это возможно, так как Новосибирская область богата на талантливых детей и выдающихся педагогов».

Напомним, что Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России стали первым дельфийским мероприятием, проведенным полностью в дистанционном формате. Игры были посвящены семидесятипятилетию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Делегация одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области завоевала тринадцать золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей, а также девять специальных дипломов, одержав победу в командном первенстве.

Фото: архивы пресс-служб