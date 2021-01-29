Новосибирская Академия Игоря Крутого запускает модуль «Эффективное планирование: Желания… Мечты… Цели»

Модуль «Эффективное планирование: Желания… Мечты… Цели» создан совместно с бизнес-тренером, коучем и экспертом в области работы с командами Надеждой Половых и ориентирован на детей от 14 до 17 лет.
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Структура занятий включает следующие этапы:
✔️Создание единого психологического пространства;
✔️Выяснение и использование знаний учащихся по теме планирования;
✔️Дискуссии, игры, кейсы, творческие задания, креативные задания, шеринги.
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В результате прохождения модуля студенты:
▪️Умеют грамотно формулировать жизненные и оперативные цели;
▪️Умеют отличать истинные цели от ложных;
▪️Умеют распоряжаться своим временем;
▪️Развитие навыков планирования;
▪️Умеют видеть барьеры и помехи на пути к достижению целей;
▪️Знают способы преодоления барьеров и помех;
▪️Владеют техниками постановки целей для достижения успеха;
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По итогу прохождения модуля ученики составят план личного развития на год и получат разъясняющую консультацию эксперта
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Стоимость прохождения всего модуля - 12 500 рублей (20 учебных часов)
- Уроки будут проходить по воскресеньям
- с 15-00 до 19-00
- Программа рассчитана на 5 уроков по 4 академических часа
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Запись по телефону: 331-55-22
*количество мест ограничено
старт модуля 07.02.2021
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