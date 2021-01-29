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Новосибирская Академия Игоря Крутого запускает модуль «Эффективное планирование: Желания… Мечты… Цели»

Модуль «Эффективное планирование: Желания… Мечты… Цели» создан совместно с бизнес-тренером, коучем и экспертом в области работы с командами Надеждой Половых и ориентирован на детей от 14 до 17 лет.

Структура занятий включает следующие этапы:

✔️Создание единого психологического пространства;

✔️Выяснение и использование знаний учащихся по теме планирования;

✔️Дискуссии, игры, кейсы, творческие задания, креативные задания, шеринги.

В результате прохождения модуля студенты:

▪️Умеют грамотно формулировать жизненные и оперативные цели;

▪️Умеют отличать истинные цели от ложных;

▪️Умеют распоряжаться своим временем;

▪️Развитие навыков планирования;

▪️Умеют видеть барьеры и помехи на пути к достижению целей;

▪️Знают способы преодоления барьеров и помех;

▪️Владеют техниками постановки целей для достижения успеха;

По итогу прохождения модуля ученики составят план личного развития на год и получат разъясняющую консультацию эксперта

Стоимость прохождения всего модуля - 12 500 рублей (20 учебных часов)

  • Уроки будут проходить по воскресеньям
  • с 15-00 до 19-00
  • Программа рассчитана на 5 уроков по 4 академических часа

Запись по телефону: 331-55-22

*количество мест ограничено

старт модуля 07.02.2021

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