Новосибирская Академия Игоря Крутого запускает модуль «Эффективное планирование: Желания… Мечты… Цели»

Модуль «Эффективное планирование: Желания… Мечты… Цели» создан совместно с бизнес-тренером, коучем и экспертом в области работы с командами Надеждой Половых и ориентирован на детей от 14 до 17 лет.

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Структура занятий включает следующие этапы:

✔️Создание единого психологического пространства;

✔️Выяснение и использование знаний учащихся по теме планирования;

✔️Дискуссии, игры, кейсы, творческие задания, креативные задания, шеринги.

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В результате прохождения модуля студенты:

▪️Умеют грамотно формулировать жизненные и оперативные цели;

▪️Умеют отличать истинные цели от ложных;

▪️Умеют распоряжаться своим временем;

▪️Развитие навыков планирования;

▪️Умеют видеть барьеры и помехи на пути к достижению целей;

▪️Знают способы преодоления барьеров и помех;

▪️Владеют техниками постановки целей для достижения успеха;

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По итогу прохождения модуля ученики составят план личного развития на год и получат разъясняющую консультацию эксперта

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Стоимость прохождения всего модуля - 12 500 рублей (20 учебных часов)

Уроки будут проходить по воскресеньям

с 15-00 до 19-00

Программа рассчитана на 5 уроков по 4 академических часа

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Запись по телефону: 331-55-22

*количество мест ограничено

старт модуля 07.02.2021