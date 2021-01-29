Наградили тружеников. Более девяти тысячам новосибирцев присвоено почетное звание «Ветеран труда»

Почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» за прошедший год были удостоены девять тысяч сто восемьдесят пять жителей нашего региона. Такой статус присваивается с учетом многолетнего плодотворного труда и продолжительного стажа работы и/или военной службы.

За счет средств областного бюджета ветераны труда получают комплекс мер социальной поддержки. Среди них – ежемесячные денежные выплаты; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; оплата в размере пятидесяти процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте и т.д. Подробная информация размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.