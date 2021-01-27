Давайте без уколов. Выяснилось, что новосибирцы боятся уколов больше других жителей страны

Масштабная вакцинация против ковида идет в России полным ходом: что может помешать людям вакцинироваться, кроме недоверия к эффективности самой вакцины? Исследовательское агентство Zoom Market выяснило, что преградой может стать страх перед уколами: при виде шприца паникуют трое из четырех россиян. Самыми нервными пациентами оказались жители Москвы, Новосибирска и Казани – эти три города заняли «призовые» места в рейтинге городов, жители которых боятся уколов. Самые бесстрашные горожане – в Екатеринбурге, Омске и Брянске.

В исследовании приняли участие две с половиной тысячи россиян от восемнадцати до шестидесяти семи лет из двадцати одного города. Оказалось, что, несмотря на страх перед инъекциями, шестьдесят три процента опрошенных делали уколы на протяжении последнего месяца. Большинство из них (восемьдесят шесть процентов) столкнулось с инъекциями в медицинских учреждениях, двенадцать процентов россиян ставят себе уколы дома, а один процент рассказал об инъекционных процедурах в салонах красоты.