Рожаешь? Надень маску! По мнению Минздрава, роженицы должны быть в средстве индивидуальной защиты

Министерство здравоохранения обязало женщин, имеющих подтвержденный коронавирус, рожать в медицинских масках. При этом в каждом случае вопрос должен решаться индивидуально. Об этом заявила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян: «Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному. Такое требование коррелирует с правилами, установленными во многих западных странах, и не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного». Госпожа Адамян подчеркнула, что во время потуг, когда происходит максимальная физическая активность, маску можно на время снять. Однако сразу после рождения ребенка ее необходимо снова надеть.