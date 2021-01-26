Семейный капитал подрос. Новосибирские семьи будут получать больше в наступившем году

В Новосибирской области в 2021 году увеличится размер семейного капитала. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Сумма выплат составит 112 378,24 рубля. Средства направят семьям, в которых родился третий или последующие дети. Ранее размер выплат составлял 108 160 рублей. Областной семейный капитал является мерой поддержки, которая входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография».

В нашем регионе мера поддержки действует уже девять лет, начиная с 2012 года. Уже выдали около тридцати восьми тысяч сертификатов. Более двадцати пяти тысяч семей распорядились средствами. Чаще всего выплаты направляют на погашение ипотеки или улучшение жилищных условий.