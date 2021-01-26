День рождения для Саши. Известные блогеры провели прямой эфир для девочки с онкологией

«Я сначала вообще не поверила, что это мне видео записывали, думала, нашли какое-то старое, посвященное другому человеку. Но когда предложили эфир прямой, поняла, что это правда», — рассказала Саша Кувшинова в прямом эфире.

У Саши рак кости. Несмотря на то, что девочке была проведена высокотехнологичная операция в федеральном центре – болезнь прогрессирует. В сентябре врачи отправили Сашу на паллиатив. Фонд «ЖИВИ» брал на себя транспортные расходы и оплату медицинских исследований для девочки. А сейчас организовал праздник, ведь главное желание Саши — собрать вместе всех своих родных и друзей и классно провести время. Праздничные угощения, оформление и программа были сделаны бесплатно, с помощью друзей и партнеров фонда. Все желали главного — здоровья! Ведь чудеса случаются!