День рождения для Саши. Известные блогеры провели прямой эфир для девочки с онкологией

20 января фонд «ЖИВИ» провел праздник для подопечной с диагнозом саркома Юинга левой плечевой кости. День рождения у Саши Кувшиновой 3 февраля, но из-за прогрессирующей болезни решили отметить раньше.
Фонд «ЖИВИ» борется за подопечных даже тогда, когда врачи опускают руки, ведь положительные эмоции тоже продлевают жизнь. «Туса с шоколадным фонтаном», так назвала Саша свой праздник, прошла тепло и подарила много позитивных эмоций всем присутствующим. Девочка с трудом встает, но, несмотря на это, она была счастлива и с радостью наблюдала за гостями. Больше всего Сашу удивило видеопоздравление от тиктокеров из популярного TikTok дома Super House: Хабиба Шарипова, Миланы Хаметовой, Наташи Марковой, Роберта Дюжева и Кирилла Антонова. Ребята так прониклись историей Саши, что решили пообщаться с ней в прямом эфире. Вместе подростки обсудили любимые фильмы, школу
«Я сначала вообще не поверила, что это мне видео записывали, думала, нашли какое-то старое, посвященное другому человеку. Но когда предложили эфир прямой, поняла, что это правда», — рассказала Саша Кувшинова в прямом эфире.
У Саши рак кости. Несмотря на то, что девочке была проведена высокотехнологичная операция в федеральном центре – болезнь прогрессирует. В сентябре врачи отправили Сашу на паллиатив. Фонд «ЖИВИ» брал на себя транспортные расходы и оплату медицинских исследований для девочки. А сейчас организовал праздник, ведь главное желание Саши — собрать вместе всех своих родных и друзей и классно провести время. Праздничные угощения, оформление и программа были сделаны бесплатно, с помощью друзей и партнеров фонда. Все желали главного — здоровья! Ведь чудеса случаются!
«Саша сильная, красивая, с невероятной жаждой жизни девочка. Сегодня она счастлива, хоть испытывает адскую боль, которая разрывает все тело на части от метастаз, несмотря на кислородный концентратор, который помогает дышать, и наркотические препараты, действующие не всегда. Ее улыбка дороже всех сокровищ мира и все, кому посчастливилось это увидеть и быть причастным, точно знают, в чем ценность жизни»,— поделилась эмоциями исполнительный директор фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина.
«Этот праздник дал дочке понять, что она не одна, что ее все любят. Положительные эмоции подарили ей и нам надежду на жизнь. А мне просто хочется как можно дольше видеть ее счастливые глаза», — поделилась мама Саши Евгения Кувшинова.
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