Информация из первых рук: 28 января в общественной приемной губернатора состоится прямая линия о проведении противоковидной вакцинации

28 января в общественной приемной губернатора области состоится прямая телефонная линия о порядке проведения вакцинации населения Новосибирской области от коронавирусной инфекции. Прямая линия будет проходить с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73. На вопросы граждан ответят работники министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального министерства цифрового развития и связи. Готовьте свои вопросы!