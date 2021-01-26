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Информация из первых рук: 28 января в общественной приемной губернатора состоится прямая линия о проведении противоковидной вакцинации

На вопросы граждан ответят работники министерства здравоохранения Новосибирской области.

28 января в общественной приемной губернатора области состоится прямая телефонная линия о порядке проведения вакцинации населения Новосибирской области от коронавирусной инфекции. Прямая линия будет проходить с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73. На вопросы граждан ответят работники министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального министерства цифрового развития и связи. Готовьте свои вопросы!

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