Смотрим всем двором. Новосибирский телепроект о талантливых детях «Герои с нашего двора!» посмотрели уже более ста тысяч человек

Телепроект об одаренных ребятишках «Герои с нашего двора!» стартовал перед Новым годом. Выпуски телепередачи на канале ОТС посмотрели более ста тысяч зрителей, а на просторах соцсетей поклонников еще больше – свыше трех миллионов человек.

Напомним, что проект «Герои с нашего двора!» появился в Новосибирске три года назад. Тогда по городу разместили билборды с фотографиями детей-спортсменов, которые завоевали высокие награды на турнирах российского и мирового уровня. Теперь проект шагает по территории всей России, а в Новосибирске для него придумали новый ТВ-формат.

Успех проекта отмечает и глава региона Андрей Травников: «В Новосибирской области посещаемость детских спортивных секций выросла на треть. Здорово, что в новый год мы вошли с новым телепроектом „Герои с нашего двора!“. Что он появился и на нашем телевидении, и на ютуб-канале. Это значит, что о достижениях наших ребят узнает еще больше людей».