Смотрим всем двором. Новосибирский телепроект о талантливых детях «Герои с нашего двора!» посмотрели уже более ста тысяч человек

Телепроект об одаренных ребятишках «Герои с нашего двора!» стартовал перед Новым годом. Выпуски телепередачи на канале ОТС посмотрели более ста тысяч зрителей, а на просторах соцсетей поклонников еще больше – свыше трех миллионов человек.
Напомним, что проект «Герои с нашего двора!» появился в Новосибирске три года назад. Тогда по городу разместили билборды с фотографиями детей-спортсменов, которые завоевали высокие награды на турнирах российского и мирового уровня. Теперь проект шагает по территории всей России, а в Новосибирске для него придумали новый ТВ-формат.
Успех проекта отмечает и глава региона Андрей Травников: «В Новосибирской области посещаемость детских спортивных секций выросла на треть. Здорово, что в новый год мы вошли с новым телепроектом „Герои с нашего двора!“. Что он появился и на нашем телевидении, и на ютуб-канале. Это значит, что о достижениях наших ребят узнает еще больше людей».
Проект поддержали трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, писатель Евгений Гришковец, солисты группы «Уматурман» братья Кристовские, популярный актер из сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов и другие артисты, блогеры, известные личности.
Автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов уверен, что у его телевизионной версии большое будущее: «Мы постоянно работаем над улучшением нашей программы, делаем ее интереснее для всей семьи. Есть много классных задумок, которые мы реализуем как на телевидении, так и в роликах для интернета. Растущее число благодарных зрителей невероятно вдохновляет».
Первый сезон телепроекта «Герои с нашего двора!» рассчитан на десять серий. Их можно смотреть на ютуб-канале, а также на телеканале ОТС каждое воскресенье в 19:00.
Фото: инстаграм-аккаунт «Героев с нашего двора!»
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