В поисках вандалов. Полицейские пообещали мэру Новосибирска отыскать преступников, разрушивших снежные скульптуры

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной встречи с журналистами в онлайн-формате заявил, что есть видеозапись, позволяющая вести расследование эффективно.

Глава города подчеркнул, что за двадцать один год существования фестиваля снежных скульптур это первый случай массового вандализма, когда повреждения были нанесены практически всем скульптурам. Восстановлению они не подлежали, поскольку снег – очень хрупкий материал. Почти все арт-объекты пришлось полностью убрать из сквера.

«Ведется расследование. Сегодня при подведении итогов в городском управлении внутренних дел по Новосибирску руководство управления обещало мне, что виновные будут найдены. Есть видеозапись, которая позволяет вести расследование эффективно, – сообщил мэр. – Поэтому я надеюсь, что расследование будет доведено до конца и виновные будут выявлены».

Фото: архивы пресс-служб