Кадровая политика пандемии. 50 тысяч новосибирцев лишились работы из-за коронавирусных реалий

По данным Новосибирскстата, третьем квартале 2020 года количество безработных граждан увеличилось на 18,5% и составило сто три тысячи человек. При этом на официальном учете как безработные состоят семьдесят четыре тысячи новосибирцев.

В ушедшем году в центры занятости населения за работой обратились более ста сорока четырех тысяч человек, из них после 1 марта 2020 года потеряли занятость почти пятьдесят три тысячи (36,8%). В сентябре минувшего года средняя численность работников снизилась на 31,2 тысячи человек к уровню сентября позапрошлого года. Больше всего увольнений (28,2%) – в сфере бытовых услуг, в коммерции (17,7%), гостиничном бизнесе и общественном питании (14,9%). Замыкает пятерку «лидеров по увольнениям» с показателем 9,5% сфера страхования и финансов.